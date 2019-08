Tähelepanu, need 3 pealtnäha normaalset suhet on ülimalt ebaterved

Kui me kuuleme selliseid sõnu nagu vägivald või ärakasutamine suhtes, mõtleme tavaliselt füüsilisele vägivallale. Psüühiline vägivald teeb aga suhte sama mõraseks. Ohtlikuks muudab asja see, et ta hiilib nii salaja sisse, et me ei taipa seda märgatagi.

Kui sa tunned end nendes kolmes olukorras ära, on aeg oma suhe luubi alla võtta. See ei tähenda, et te peaksite otsekohe lahku minema, kuid siiski tasub mõelda, miks su partner sinu suhtes niimoodi käitub. Võib-olla on selleks mõni lihtne põhjus. Ja kui sa ei oska ise mõistlikku põhjust leida, siis räägi temaga sellest. Kui ta on õige kaaslane, siis ta mõistab sind.

Su partner tahab pidevalt seksida

Võib-olla te ei tunnegi veel teineteist nii kaua, kui juba soovitab ta sul rasestumisvastastest pillidest loobuda ega taha kondoomi kasutada (kuna väidetavalt ei ole see tema jaoks siis sama hea) või proovib ta sageli sind veenda endaga seksima, ka siis kui sul pole õiget tahtmist?

Iga suhte alguses ütleme endale väga meelsasti, et ta ju armastab mind ja tal ei saa minust lihtsalt küll. Fakt on aga see, et partner ei peaks sinu seksisoove (nt rasestumisvased vahendid või millal sul on isu) mitte lihtsalt aktseptima, vaid ta lausa peab nendega arvestama.

Ta tahab, et sa näeksid oma sõpru harvem

Esmalt kõlab see nii: «Muidugi võid minna oma sõpradega välja.» Seejärel: «Kas sa pead jälle oma sõpradega kokku saama?» ja lõpuks tuleb: «Mulle ei meeldi su sõbrad» või «Ma ei tahaks, et sa veedad koos oma sõpradega nii palju aega.» Isegi kui ta annab mõista, et soovib ise sinuga rohkem koos olla: mehed, kes nõuavad, et sinu enda sotsiaalne elu tuleb nüüdsest tahaplaanile asetada või pead sellest üldse loobuma, on liigagi kaugel elutervest suhtumisest.

Ta tahaks, et sa tuled töölt ära