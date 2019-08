Miks ei tuleks näohooldustooteid silma alla panna?

Näohooldus annab nahale niiskust, vähendab kortse ja laseb tal värskem välja paista. Kõik need asjad, mida me ka oma silmaümbrusele soovime. Lõppude lõpuks särab sile nahk noorusest ja annab erksama pilgu. Aga mida siis teha, kui oled tavaliselt pärast ärkamist hoopis turses ja väsinud silmadega või sootuks pisarakottidega?

Turses silmade põhjuseks võib olla näohooldus! Tundlikul nahal silmaümbruses on oma erilised nõudmised — ja tavalised näokreemid on selle jaoks sageli liiga rikkalikud.

Näohooldusekspert Emma Brown Hollywoodist selgitab väljaandele Good Housekeeping: «Nahk on seal väga õrn ja suudab vastu võtta vaid kindlas koguses tooteid. Ülejäägid aga jäävad nahale ja satuvad iga silmapilgutusega silmale üha lähemale ja lähemale, mõnikord isegi silma. Selle tagajärjeks võivad olla ärritused ja veepeetus. Lisaks on häiritud lümfiringe.» See omakorda põhjustabki pisarakotte ja turseid.

Isegi kui silmapartii on niiskusest vägagi sõltuv, on mõistlik hooldusega mitte üle pingutada ja pigem kasutada kerget silmakreemi. Silmakreemi puhul on aga samuti tähtis, et kreemi ei kantaks laujoonele liiga lähedale, vastasel korral satub toode silma ja võib kutsuda esile ärritusi.