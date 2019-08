Päikesepõletus peanahal: mis aitaks?

Põletus peanahal on täpselt sama ebameeldiv kui mis tahes teisel kehaosal. Eriti vastuvõtlikud on peanaha päikesepõletusele need inimesed, kellel on loomulikult õhukesed või haprad juuksed.

Kui nahk hakkab rannas sügelema, on kõige tähtsam reegel päikese käest ruttu ära minna! Esmaabiks pane peanahale niiske rätik. See annab niiskust ja jahutab nahka. Ka saab suuremast kuumusest lahti.

Pantenoolisprei: seda spreid, mille toimeaineks on dekspantenool, piserdatakse lihtsalt peanahale ja see ei jäta pärast imbumist jälgi. Õhuke, kerge vahukiht jahutab, niisutab ja aitab nahal uusi rakke moodustada.

Kui sul pole spreid, siis saab ka geeliga hakkama. Kasulik on siis, kui päikesepõletus on «vaid» seitlikohas. Selleks sobivad aaloegeelid, dimetiindenmaleaati sisaldavad või hüdrokortisooniga geelid. Hüdrokortisooni sisaldavaid geele võib aga vaid lühiajaliselt kasutada, kuna nad kahjustavad pikemal kasutamisel nahka.

Kui nahk sügeleb lõputult ja on kuiv, on see märk, et päikesepõletus on oma jäljed jätnud. Siin saad aidata nahka šampooniga, mis sisaldab dekspantenooli. Kasuta seda mitu nädalat.