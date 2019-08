Loore Linnu mängureeglid. On midagi vanamoodsat, mille järgimisest me kõik võidaksime (eriti poliitikud)

Sõpra tuntakse hädas – on olemas selline ütlemine. Ja see pole lihtsalt sõnademäng. Ei tule juhuslikult kohatud inimene sulle appi, kui oled hingehädas. Vahel muidugi on nii, et räägid võhivõõrale kõik südame pealt ära ja saab kergem. Aga see on teine teema, enamasti juhtub see filmis.