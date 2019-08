Vangi naine ohkab: kui mees on vanglas, lähevad lapsed täitsa üle käte...

Ma olen arvanud, et üksinda on ka hea ha lihtne lapsi kasvatada. Filmides vast küll, jah. Päriselu on midagi muud. Ja kuigi ma olen täiega kõige selle new age liikumise ja budismi poolt ja pooldaja, siis vahel seisan ma oma laste korraldatud sigaduste ees ja mõtlen, kas saata nad ületee metsa vitsa järele või teisele poole teed poodi rihma järgi.