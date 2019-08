Täna on õnnelik päev 8.08 - vaata, kas sodiaagi järgi oled sinagi õnnesärgis sündinud

Tallinna vanalinnas asuva Tai restorani NOK NOK peakoka Khampan Pukdangpani sõnul peavad tailased 8. augustit heaks päevaks kõikide uute asjade alustamiseks. «Täna vastu võetud otsuseid ja projekte saadab õnnesoosing. Olgu selleks mõne olulise lepingu allkirjastamine, uute inimestega tutvumine või hobiga alustamine, kõigel täna alustatul arvatakse olevat pikaajaline edu,» rääkis Pukdangpan.

Khampan Pukdangpani sõnul on numeroloogial tailaste elus selge ja läbimõeldud roll. Kõikidel kaheksat sisaldavatel numbritel, mida inimesed saavad mingil määral omistada, sealhulgas näiteks sünnikuupäeval, telefoninumbril, auto numbrimärgil, peetakse Tais õnne sümboliks.

«Tais leiab ainult väga rikaste või poliitikas tegutsevate inimeste auto numbrimärgist kaheksaid. Samuti usutakse, et kui sinu ettevõtte telefoni- või majanumbris on sees kaheksa, võtavad kliendid sinuga rohkem ühendust kui muidu. Mida rohkem kaheksaid, seda õnnelikum on inimene,» lisas ta.

Maagilise päeva ja uute alguste toetamiseks on alates tänasest NOK NOKis uue peakoka menüü, kust leiab autentseid Tai roogasid, millele on andnud ainest Aasia kultuur ja ajalugu.

Mida veel õnnenumbrist teada?

Ka Hiina kultuuris on 8 õnnelik number, vahendab Travel China Guide. Hiinlased usuvad väga õnnenumbritesse ning üks viis teada saada, mis on sinu elu õnnelik number, on vaadata, mis aastal sa sündinud oled.

Kui su õnnenumbriks on 8, siis tähendab see, et sa oled sündinud sügava intuitsiooni ja ettenägemisvõimega, sul on potentsiaali avastada peidetud rikkusi. Numbri 8 all sündinud on tavaliselt geniaalsed ärimehed, nad saavutavad iga plaani, mida endale seavad. Neile endile oleks kasulik aga õppida, kuidas avatumalt suhelda, kartmata teistele pettumust valmistada.

Mis on sinu õnnenumber?

Hiina sodiaagi järgi on erinevatel looma-aastatel sündinud inimestel järgmised õnnenumbrid: