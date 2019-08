Miks peaks panema äädikat nõudepesumasinasse?

Õhtusöök sõpradele või perekonnale imekaunilt kaetud laua ääres on pilkupüüdev ja meeldejääv elamus. Pole aga midagi ärritavamat, kui klaasid, lauahõbe või taldrikud on kaetud vee- ja lubjaplekkidega, nii et särast ja hiilgusest pole juttugi. Selle probleemi vastu on olemas lihtne kodune vahend. Muidugi universaalne äädikas — sobib ühtlasi deodorandiplekkide eemaldamiseks, kraanikausi desinfitseerimiseks või aknapesuks. Üldjuhul on äädikas ka palju soodsam kui tavalised puhastusvahendid ning oluliselt keskkonnasõbralikum kui teised teravad tooted.