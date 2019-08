Need omadused teevad sinust tõelise sõbranna

Millised iseloomujooned peaksid olema inimesel, kes tahab võita uusi sõpru ja säilitada vanu? Kas on inimesi, kes leiavad üsknes oma suhtlemislaadiga endale paremaid sõprussuhteid? Üllatav vastus on: jaa. Vähemalt väidab nii uuring, mis avaldati ajakirjas European Journal of Personality.

Teadusuuringu jaoks võeti luubi alla viis olulist inimlikku iseloomujoont: ekstravertsus, neurootilisus, koostöövalmidus, meelekindlus ja avatus kogemusele. Seejuures uuriti, kuidas need iseloomujooned mõjutasid rahulolu sõprusega.

Mis teeb sinust hea sõbranna?

Uuringutulemus näitab selgelt, et valmidus uuteks kogemusteks mõjutab väga vähe seda, kas keegi on hea sõber või mitte. Selgus ka, et neuroosidele kalduvatel inimestel oli vähem šansse hoida uusi või stabiilseid sõprussuhteid kui emotsionaalselt stabiilsetel inimestel, kes ei kipu kuigi tihti draamasid tekitama. Viimastega on pikaajaline sõprus kergemini teostatav, kuna esiplaanil pole mitte enda isiksus, vaid üksmeel.

Teadlased täheldasid ka seda, et hea sõbranna juures on oluline meelekindlus ja see, kui tähelepanelik ja arvestav ta on. See on muidugi arusaadav, sest selliste iseloomujoonte puhul on pigem usaldus see punkt, mis teeb sõpruse stabiilsemaks.