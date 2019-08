Uuring: see teeb abielu õnnelikuks

Abielludes tõotatakse teineteisele igavest armastust ja mõistmist mis tahes olukorras ja soovitakse lihtsalt teha teist kuni elupäevade lõpuni õnnelikuks.

Kuidas aga saab teine pool olla alati õnnelik ja kuidas saab kindlustada, et armastus on ka aastaid hiljem veel õnnelik? Ameerika teadlased uurisid selle välja. Nende seisukoht on, et just naine vastutab selle eest, et mõlemad partnerid oleksid tõesti õnnelikud. Kuidas nii?

Õnnelikuks abieluks on vaja rahulolevat naist

Rutgersi ülikooli teadlased New Jerseys Ameerikas küsitlesid ligi 394 paari, kes olid keskeltläbi 39 aastat olnud abielus. Kõigi katsealuste vastused viisid ühe ja sama järelduseni: õnnelik abielu eeldab rahulolevat naist.

Seda, mis võib kõlada esialgu liigagi lihtsana, põhjendavad teadlased nii — mida paremini tunneb end naine, seda õnnelikum on mees.

Teadlane Deborah Carr kommenteerib: «Ma arvan, et kui naine on oma abieluga rahul, siis ta on valmis tegema rohkem oma abikaasa jaoks, millel on omakorda positiivne toime mehe elule.»

Kui üllatad oma kallimat maitsva õhutusöögiga või kuumas aluspesus, siis ei pane see üksnes tema südant kiiremini tuksuma, vaid ka su enda oma, kuna tema tunded kanduvad ka sulle üle.

Carr lisab veel: «Kui meespool on suhtes rahulolematu, siis on see suhtes vähem märgatav.» Põhjuseks olevat see, et mehed arutavad oma tundeid ja seega ka situatsioone, millega nad pole nii rahul, oma partneriga harvem.