Joo enne magamaminekut banaanivett!

Banaanid on suurepärane vahepala, kui sellest saab ka suurepärase unejoogi valmistada. Nimelt aitab banaanivesi uneprobleemide puhul ja soodustab ka seda, et saaksid terve öö magada.

Banaanid on magneesiumi- ja kaaliumirikkad. Neid mineraalaineid tuntakse ka stressivastaste vahenditena, kuna nad alandavad vererõhku ja lõdvestavad närve ning lihaseid. Pealegi toetab banaanides sisalduv aminohape trüptofaan serotoniini moodustamist, mis on omakorda hädavajalik unehormoon melatoniini jaoks.

Kõik, mida sul läheb loodusliku unejoogi jaoks vaja, on küps ökobanaan (see on seepärast oluline, et vilja keedetakse koos koorega!) ja 500 ml vett.