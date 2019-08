Mis värvi telefon sobib sinu iseloomuga?

Mobiiltelefone valitakse tänapäeval samamoodi nagu ilusat disainerkella või moekat käekotti, andes aimu kasutaja moeeelistustest ning kvaliteeditajust.

Kuigi telefonide algusaegadel oli värvivalik kesine ning enamik toodetest musta värvi, on tootearenduse käigus saanud musta värvi korpus saanud uue tähenduse. Musta seostatakse jõu, elegantsuse, elutarkuse ja professionaalsusega. Need assotsiatsioonid võivad olla ka põhjuseks, miks kasutaja eelistab musta värvi. Musta eelistamine võib väljendada ka soovi privaatsuse järele või olla nähtamatu ja tagasihoidlik.

Valides aga praegu endale musta nutitelefoni, võib sellega anda märku, et kasutaja suhtub telefoni kui lihtsasse tarbevahendisse.

Valget värvi seostatakse nende kasutajatega, kes eelistavad puhtust, neil on kõrged standardid ning võib-olla ka kergelt obsessiiv-kompulsiivsed. Valge on väga avatud värv, mis võib peegeldada, et kasutaja on avatud meelega inimene, avatud võimalustele, tal on oskus jääda erapooletuks ning ta ei mõista liiga kiirelt hukka.

Kuna värvipsühholoogias seostatakse valget ka lihtsusega, siis sobib valge telefon kasutajale, kes eelistab selgust kasutajakogemuses: oluline on põhifunktsioonid ning stiilipuhtus ilma liigsete täiendusteta.

FOTO: Optimistic Public

Sinist tootevärvi seostatakse reserveerituse, rahulikkuse ja tagasihoidlikkusega. Samuti sügavamõttelisuse, ettevaatlikkuse, analüütilisuse, efektiivsuse ja konservatiivsusega. Toote eelisena on sinine haruldasem valik, vihjates soovile olla unikaalsem ning väljendada oma maitset. Tumesinine toon võib olla ka märk, et ei soovita liigselt silma paista, samuti viitab see loomingulisele kalduvusele.

Nutitelefonide puhul on lisaks puhastele toonidele kasutajatel võimalik eelistada ka värviüleminekuga toone, mille puhul on värvide külluslik mitmekesisus avardanud oluliselt disainerite võimalusi ja aitab ka siniselembestel tarbijatel end julgemalt väljendada.

Punast seostatakse füüsilise energia, konkurentsivõime, iha, impulsiivsuse ja agressiivsusega ning need seosed võivad viidata kasutaja temperamendile. Punane on ebatraditsiooniline, samuti ka jõuline valik. Punane tõmbab tähelepanu, mis võib olla ka põhjuseks, miks valitakse just selles toonis telefon. Punase telefoni omanik otsib tähelepanu, on sageli sotsiaalne ja jutukas ning laeb oma akusid teiste inimestega suheldes. Samuti on ta väga väljendusrikas, rohkem keskendunud enda arvamusele ja eelistusele. Ta ei hooli väga teiste inimeste arvamusest, vaid soovib teha asju enda moodi selmet olla kooskõlas üldsuse arvamusega.

Lisaks klassikalisele punasele teeb hetkel ilma ka oranž toon, mis on moemaailmas olnud kahtlemata viimase kahe aasta superstaar. Värv annab tunnistust kandja enesekindlusest, optimismist ja entusiasmist.

Värvispektris punase ja kollase vahel paiknev oranž on oma olemuselt kõige soojem. Oranži värvitooni iseloomustab helgus, erksus, ilu ja särtsakus. Lisaks võib oranž ergutada inimese lõhnataju, kuna meenutab oranžide lillede aroomi. Oranžid toonid võivad anda edasi ka delikaatse ja pehme ilu väärtusi — oranž toon on tugev ja samas elegantne, intensiivne ja siiski värske.

Kuldne värvivalik tähendab üldjuhul, et omaniku iseloomuomadused on vastavuses üldlevinud assotsiatsiooniga kuldsest värvist — jõukus, staatuse otsimine, lahkus, materiaalsus ning tarkuse omandamine.

Kuldse telefoni omanik on suure tõenäosusega väga sotsiaalne ning hindab sotsiaalset staatust. Ta soovib, et inimesed teaksid tema finantsilist edukust ning kirge luksusliku elu vastu.

Roosa telefoni omanik on tõenäoliselt sõbralik, sotsiaalne, südamlik, hooliv ning väljendab end emotsionaalselt. Ta on ka väga intuitiivne ja idealistlik oma mõtlemises ja ideedes, kuid mitte kõige praktilisem.