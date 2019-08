Kuninganna Elizabeth II ei jää igaveseks troonile ning tuleb aeg, kui riigivalitsemise kohustused peab üle võtma prints Charles. On aga ülimalt tõenäoline, et noorema põlvkonna inimesed näevad ära ka aja, kui kuningaks saab prints William – mis tähendab, et muutub ka Kate’i staatus.