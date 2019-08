Need harjumused võivad suhtele saatuslikuks saada

1. Keskendumine partneri negatiivsetele omadustele

Pahupidi sokid pesus, pidev hiline kojutulek või mustad taldrikud kraanikausis. Need on partnerite vaid mõned halvad harjumused, mis ajavad teise poole hulluks. Siiski tuleks neist asjadest osata üle olla vähemalt sel määral, et nad poleks suhte keskmes. Kui märkad, et su partneri negatiivsed omadused häirivad sind niivõrd tugevasti, et sellest tekib ikka ja jälle tüli, siis võib see olla lõpu algus.

2. Ei oska end partneri olukorda asetada

Eksperdid soovitavad riiu korral end partneri olukorda panna ja vaadata kogu situatsiooni tema seisukohalt. See meetod peaks aitama partnerit paremini mõista ja probleemi ümber hinnata. Kui sinu jaoks on partneri seisukohta raske mõista ja sa oled iga tüliküsimuse puhul ametis eelkõige iseenda argumentidega, võib see olla viide lahkumineku suunas.

3. Ei oska tüli lõpetada

Kas sa tead seda tunnet, kui oled sõnasõjas jõudnud nii raevu minna, et mingil hetkel saadad partneri suunas vastulauseid ilma igasuguse valikuta? Sellises olukorras veel riid lõpetada? Väga raske! Lõpuks astub ego vahele ega lase lepitust nii kergelt otsida. Just selle kallal aga tulekski töötada! Kui sa juba seda suudad — ja sealt edasi ka veel tüli lõpetada, on see pika suhte hea alustala.

4. Vale näo ettemanamine