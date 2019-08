Selle võluvahendiga alustad oma päeva kõige paremini

Pressi poolest sidrunist mahl välja ja sega see klaasi sooja veega. Soe vesi koos sidrunist saadava happega ergutab seedimist ja vereringet. Ühtlasi taastatakse öö jooksul kadunud vedelikuvarud.

Vesi ei peaks olema liiga kuum, kuna see hävitaks sidruni väärtuslikud koostisained. Kaalium, kaltsium ja C- ning A-vitamiinid annavad hea alguse uueks päevaks.

Siiani kehtib ka kuldne reegel, et õhtusöögi ja hommikusöögi vahele peaks jääma 14 tundi. Nii on kehal piisavalt aega toiduainete töötlemiseks ja taastumiseks ning sul on palju lihtsam järgmisel hommikul uut päeva alustada, soovitab Freundin.