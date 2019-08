Täitmise lust: kõrvitsasse kodujuustu, paprikasse hakkliha

Täita võib pea kõiki köögivilju, julgustab toidukirjutaja Liina Karron küpset aiakraami ka ahju panema ja nende maitset eri täidistega vaheldusrikkamaks muutma. «Siiski, see kehtib siis, kui silmas pidada mõnda nippi,» lisab Karron. Näiteks tomatite puhul võiks täitmiseks valida vähem mahlakad, pigem lihakamad viljad, siis ei lähe need küpsetamisel liiga vesiseks. Samuti ei tohiks ülemäära vesine olla ka tomatite täidis, pigem võiks see sisaldada midagi siduvat nagu kinoa, riis või kuskuss.