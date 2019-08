3 põhjust, miks mehed jätavad suurepärase naise maha

Kui partner teeb sinuga lõpparve, on seda eriti raske mõista just siis, kui tegelikult saite omavahel hästi läbi, voodielu oli olemas ja tundeid ning probleeme ei vaikitud ka päris maha. Siiski on olemas mõned tüüpilised meeste mõtte- ja käitumismustrid, mida ei panda tähele ka kõige harmoonilisemate suhete puhul ja nii juhtubki, et maha jäetakse ilus ja eneseteadlik power-naine, kirjutab Freundin.

1. Ta tundis, et on surve all ja ebapiisav

Kas sina olid see osa suhtest, kes tahtnuks sagedamini lähedust ja õrnust, kui su partner suutis jagada. Või oli sul pidev vajadus ühist suhet parandada või täiustada? Sel juhul oli suhe tõenäoliselt tasakaalust väljas, ja ta tundis, et on pidevalt surve all.

Viga ei ole sinus! Suurel osal meestest on raske emotsionaalse survega toime tulla. Ja kui neil on tunne, et mitte miski, mida nad teevad, pole nende partnerile piisavalt hea, siis jätavad mehed isegi kõige toredamad naised maha.

2. Tal oli tunne, et pidi sinuga konkureerima

Kui mees tunneb, et ta peab suhtes võistlema, siis ei tunne ta ennast üksnes ebapiisavana, vaid ka seda, et ta mehelikkus on ohustatud. Näiteks kui te sõprade või tuttavate ees selle üle riidlete, kellel oli õigus.

Või rahaasjades — kui sina teenisid rohkem kui tema ja andsid mõne märkusega teinekord mõista, kelle jalas siin majas püksid on. Meestel on nagunii raske kontrolli ära anda ja partneril otsustada lasta, millisesse restorani sööma, millist filmi vaatama ja kuhu järgmine kord puhkama minna. See ei tähenda muidugi, nagu peaksid naised igasugusest kontrollist üldse loobuma. Tähtis on tasakaal oluliste otsuste tegemisel, aga ka see, et ta ei tunneks, nagu ta peaks partneriga konkureerima.

3. Ta tundis, et teda ei austatud piisavalt

Mitte ainult usaldus ei loo toimiva suhte alust – vastastikune respekt on samuti ülitähtis. Mehed peavad teadma, et nende partner on täiel määral nende poolt. Teisiti ei oleks võimalik ka riskida täieliku põrumise ja selle pinnalt kasvamisega.