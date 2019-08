Kiire kaalukaotus Rootsi dieediga: kas see toimib?

Miks vallutab Rootsi dieet maailma? Sellel pole midagi ühist kalorite lugemise ega koriseva kõhuga. Idee on lihtne ja tõhus. Samamoodi nagu valgudieedigi puhul, on siin fookus valkudel ja rasvadel. Süsivesikutel on üsna tagasihoidlik roll.