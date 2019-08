Selle pesumasina-trikiga säästad raha

Müüt, nagu saaks pesu puhtaks üksnes kõrgetel temperatuuridel, on visa kaduma. Vahepeal on aga kindlaks tehtud, et ka madalal temperatuuril saab jagu nii bakteritest kui plekkidest — ja sellega säästab korralikult raha. Saksamaal asuva ökoinstituudi uuring näitab, et madala pesuveetemperatuuriga saab kuni 40 protsenti energiat säästa.