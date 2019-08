Teaduslikult tõestatud: nii flirdivad edukad naised

Psühholoog dr Monica Moore Websteri ülikoolist (St. Louis, Ameerika) ütleb, et oluline on viis, kuidas me flirdime. Ta ütleb, et sõnatud vihjed mängivad flirtides suurt rolli. Kui me oleme rahvast täis ruumis ja avastame kaugusest mehe, kes meile meeldib, siis algab flirt pilkkontaktist. Kui naine alustab nonverbaalset flirti (isegi kui lõpuks teeb esimesed reaalsed sammud ikkagi mees), annab see tunnistust eneseteadlikkusest ja muudab naise meeste jaoks eriti kütkestavaks.

Nad on otsekohesed

Bucknelli ülikooli psühholoogid võtsid luubi alla naiste vestlusteemad ja käitumisviisid. Tulemused näitasid, et naised, kes olid väga otsekohesed, lähenesid mehele aktiivselt, ütlesid, et on huvitatud või otsisid veidi kehakontakti, olid oluliselt edukamad kui ülejäänud.

Nad flirdivad üksinda

Sinu parim sõbranna mängib vahendajat? Muidugi on kavatsused head, ent šansside seisukohast pole see sugugi kasulik. Kansase ülikooli professor Jeffrey Hall selgitab seda nii: «Kui naised on kahekesi, siis on meestel raskem aru saada, kas selle vestluse puhul on tegu flirdiga või mitte.» Kui aga vesteldakse üks-ühega, on märgid palju selgemad, kas teineteise suhtes on olemas huvi.

Nad säilitavad pilkkontakti

Iga flirdi A ja O on pilkkontakt. See ei anna vastaspoolele märku mitte üksnes sinu huvist tema suhtes, vaid loob ka intiimsema ühenduse. Kindlasti oled tajunud seda mõnusat kõditavat tunnet kõhus või tahtmist naerda, kui keegi vaatab meelega võimalikult kaua sulle otsa. See efekt aitab flirtimisel mehes huvi tekitada. Uuringutulemused on näidanud isegi, et inimesed, kes vaatasid katkematult kaks minutit järjest teineteisele silma, arendasid «kirglikke tundeid».

Nad kannavad õiget värvi

Ka meie välimuse värv võib avaldada meie flirdikäitumisele mõju. Rochesteri ülikooli tulemused näitasid, et punane toimib meestele eriti hästi, kuna see sümboliseerib võimu ja eneseteadlikkust.