Vanemad jagavad õudseid lauseid, mis lapsed öelnud on

«Mu tütrel oli kollid-voodi-all-faas. See kestis nädalaid ja väsitas nii mind kui mu naist. Ühel õhtul tiris naine ka minu voodi juurde tütart rahustama. Lubasin tütrele, et voodi all pole ühtegi koletist. Tütar vastas: «Ma tean, nüüd on nad sinu selja taga.»»