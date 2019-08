3 sammu: kuidas ta peast välja saada

Alati on kurb, kui armastus saab otsa, ükskõik kui kaua see kestis. Eriti raske on lahkuminekuga alguses toime tulla.

Üks peamistest põhjustest, miks on raske oma endisest partnerist lahti lasta, on tema idealiseerimine. Mälestustest kerkivad üles vaid positiivsed hetked, kõik pettumused ja raskused on ammu unustatud. Sellest lõksust väljamurdmiseks koosta nimekiri: kirjuta üles kõik kõige solvavamad ja valusamad hetked teie suhtes. Meenuta täpselt, kuidas sa tookord kannatasid. Alati kui su mõtted lähevad väidetavalt täiuslikule ekskallimale, võta see nimekiri pihku ja tuleta endale meelde, kuidas tegelikult oli.