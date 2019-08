4 märki, et su kaaslane plaanib sinuga abielluda

Ta on sulle selgeks teinud, et oled osa tema perekonnast

Mõned suhtuvad abielu teemasse ettevaatusega. Nad tahavad näha sinu reaktsiooni sellele ideele enne kui päriselt samme selles suunas astuvad. Kui teil on olnud vestlusi abielu teemal, mis on läinud hästi, siis ilmselt mõigub see mõte ta peas.