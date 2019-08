4 viga, mida me teeme säästmisel

Raha on otsas, aga kuu pole sugugi otsakorral? Me teame seda tunnet! Aga ülekanne töötasuga ei peaks olema põhjus, et otsekohe ostlema minna. Pane pärast tasu laekumist püsikorraldusega alati veidi raha kõrvale, et ei tekiks võimalust kiusatusse sattuda.