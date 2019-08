Mul puudusid eelarvamused, ootused ja lootused. Beebina meeldis mulle emme-issi lähedus ja mitte see, et võõrad onud-tädid kogu aeg mind näppida tahtsid – «pluti-pluti», «oi, kui nunnu suurte põskedega beebi», «oi, kui mõnusad trullakad jalad» või kui ma tegin vankris uinakut, siis röötsutasid mulle vankrisse ja ikka pidid näperdama mu suuri põski! Kui oleksin osanud rääkida, siis oleksin öelnud: «KÄED EEMALE MINUST!», kuna ma rääkida ei osanud, siis ma hakkasin lihtsalt nutma, et emme-issi mind päästma tuleks!