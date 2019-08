Ekspert internetis ringlevatest isetegevuslikest ilutrikkidest: nende jaoks pole näol kohta

«Puuviljahapped on üldiselt vastuvõetavad, kuna nad eraldavad sarvkihirakke ja saavad avaldada koorivat toimet,» ütleb professor Steinkraus. Teine lugu on aga see, et kiivi, ananassi, apelsini ja teiste viljade ph-tase on 3,0 ja 3,3 vahel, seevastu naha keskmine ph-tase on 5,5.