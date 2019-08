Panda-sündroom takistab head seksi

Liiga laisk, et seksida, kuigi tegelikult justnagu võiks? See nähtus on palju laiemalt levinud, kui võiks arvata. Uuringud on pannud sellele koguni oma nime: «panda-sündroom».

Näiteks tunnistab iga neljas paarisuhtes elav sakslane (28 protsenti), et ta tunneb end sageli liiga kurnatuna, et koos kaaslasega veel voodisse hüpata. See selgus portaali Parship uuringu tulemusena, milles osales 1038 vastajat vanuses 18 kuni 65 eluaastat.

Põhjustena toodi välja eelkõige töö või liigne vabaajastress.

Kes on laisemad: kas naised või mehed?

Paarisuhtes olevatest naistest andis tervelt 35 protsenti teada, et on pidevalt liiga laisad seksima. Meeste puhul oli see vaid 22 protsenti.

Kolmandik küsitletutest ütleb end panda-sündroomist kuulnud olevat, aga neid endid puudutavat see vaid harva. 27 protsenti olevat enda sõnul vaid erandjuhul (või üldse mitte kunagi) armumängude jaoks liiga laisad.