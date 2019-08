Veame kihla, et sa pesed liiga harva oma patju?

Kui sulle enam ei meenu, millal su padi tegi oma viimased ringid pesumasinas, siis pole sa üksi. Isegi kõige puhtamas majapidamises jäävad padjad tihti unustuse hõlma. Hügieeni mõttes pole see aga sugugi hea.

Iga kolme kuu tagant tuleks padi pessu panna, et saada lahti tolmust ja surnud naharakkudest, aga ka tolmulestadest ning nende väljaheidetest.

Lase patjadel põhjalikult kuivada, et mingit ebameeldivat lõhna ei jääks külge. Abiks on tsentrifuugi lisaring ja seejärel kuivati (kuivatipallid või ka tennisepallid muudavad padjad jälle kenasti kohevaks) või — kui päike on piisavalt tugev — siis võid padjad ka nöörile kuivama riputada.