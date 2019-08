Vaata otse! «Naistejutud» Arvamusfestivalil: meeleheitel koduperenaised Eesti moodi

«Naistejuttude» naiskond, kuhu kuuluvad Postimehe ajakirjanikud Dagmar Lamp ja Kristina Herodes võtavad koos Heidi Ruuliga ette emaduse teema. Kolme peale kokku on neil kuus last, kuid peretüübid väga erinevad, esindatud on sarisünnitaja, kärgpere ema ja üksikema.