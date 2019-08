Kas unetus võib inetuks teha?

Igal teisel naisel on selle küsitluse kohaselt tunne, et ta ei saa oma elus kunagi piisavalt magada. Iga kolmas naine ärkab igal öösel üles — meeste puhul on see nii vaid kahel kümnest. Neljandik naistest ütles, et süüdi on mehe norskamine. 14 protsenti naistest ütles, et alati peavad nad öösiti väikeste laste pärast üles tõusma ja hoolt kandma, sel ajal kui partner magab rahulikult edasi.