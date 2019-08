Maailmameistri soovitused: kolm tervislikku mittealkohoolset suvejooki  

«Allakeedetud veini valmistamiseks tuleb võtta punane vein, asetada see väiksesse potti ning panna tulele. Kui vein on keema tõusnud, siis lasta podiseda, kuni alkohol on välja aurustunud ja alles vaid pool kasutatud veini kogusest. Seega 1,5 l pakist veinist saab 0,75 l siirupit,» selgitas Ihermann, lisades, et tegemist on nipiga, mida saab hõlpsasti kasutada nii mittealkohoolsete jookide kui kastmete valmistamisel.