Neid asju tuleks juuksuri juures vältida

1. Määrdunud patsikummid

Ilmselt pole sa kunagi taibanud oma patsikumme pesta, kuid tavaliselt kipuvad nad olema veidi võidunud. Eriti kui vaene juuksur peab selle su juustest välja õngitsema ja kõikvõimalike pusadega võitlema — see on mõttetu ajaraiskamine. Niisiis olgu su lõvilakk enne juuksurisse minekut kammitud ja patsikumm puhas.

2. Oma kraam

Raske uskuda, aga on olemas naisi, kes võtavad oma isiklikud vahendid juuksurisse kaasa. Nad tulevad näiteks kas jahu, õlle, kliide või juukseseebiga salongi ja tahavad, et juuksur peseks just nendega juukseid. Juuksurite meelest pole see kuigi lõbus ja on üsna tülgastav, sest sahvrikraamil ei ole juuksurisalongis kohta. Õnneks teevad seda vähesed, ja see on ülearune, sest lõpuks hellitab ju juuksur meid parimate hooldustoodetega.

3. Mustad juuksed

See ei ole tegelikult suur üllatus, kuid ikkagi: rasvased, määrdunud juuksed ei ole ühelegi juuksurile meelepärased. Isegi kui enne juuksurisse minekut võib mõelda, et värvimisel saavad juuksed niigi kannatada ja neid pestakse ju nagunii. Siiski üks päev enne külastust tuleks oma kiharad ära pesta, et juuksur ei peaks esimese asjana kinnaste järele haarama.

4. Liiga palju kuivšampooni

Kui tahad juuksuri juures juukseid värvida, võib kuivšampoonist peanaha kaitseks veidi kasugi olla. Seevastu on üsna eemaletõukav, kui juustes on mitmepäevane kuivšampooni kiht.

5. Liiga palju parfüümi