Kuhu minna, mida teha? Ees ootab legendaarsete sündmuste nädalavahetus

Üks neist sündmustest, Leigo järvemuusika festival, nägi Lõuna-Eesti loodust kontserdipaigana juba siis, kui suveüritusi Eestis veel kordades vähem oli. Muusika kõrval loovad samaväärsena elamust suurejooneline maastik ja valguskujundus. Sel aastal on muu hulgas kavas muusikaline metsarännak ning öökino. Teine end tõestanud muusikasündmustest on kahtlemata Haapsalu augustibluus, teenäitaja hilisematele bluusisündmustele ning samuti pärit aegadest, kus seda laadi muusikaüritusi nappis. Nostalgilist energiat kandvale vanale kuurortlinnale nii sobilik bluus haarab kogu Haapsalu linna, hoovide ja kohvikuteni välja. Uusklassikutest läheb lahti Intsikurmu muusikafestival, mis on võlunud hulga noort publikut metsa ja muusika põimimisega.