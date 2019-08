4 küsimust, mida enda kaaslaselt küsida enne, kui suhe tõsisemaks läheb

Parem on laste teemat käsitleda enne, kui suhe tõsisemaks läheb. Vastasel juhul võib emb kumb teist haiget saada. Seepärast rääkige need teemad selgeks kohe suhte alguses.

Kuidas on lood söögitegemise ja majapidamistöödega?

Ka igapäevased töökohustused on oluline ära jagada, et vältida olukorda, kus üks panustab igapäeva toimetustesse rohkem kui teine.

Varem või hiljem võib suhtes jutuks tulla ka abiellumine. Abielu suhtes on aga meil kõigil erinevad mõtted ja tunded. Arutage see teema läbi, nii on ka edaspidi selles osas selgus majas, kirjutab msn.com.