Me seostame vanaemasid soojuse, leebuse ja hellusega. Kui ta pakub meile tassikese teed ja kõrvale võileiba, siis toob see paljudele meist tagasi ilmselt mitmeid toredaid ja lohutavaid lapsepõlvemälestusi. Kuid mõnikord võib armsa vanaema pealispinna all peituda koletis.