Uuring: see jook mõjutab viljakust negatiivselt

Seda et koola, limonaad jms ei ole tervislikud, on teada. Karastusjookide suur suhkrusisaldus lisab kaalu ja viib halvimal juhul isegi diabeedi tekkeni.

Üks asi oli aga seni teadmata. Nimelt et suhkrusisaldusega karastusjoogid halvendavad meeste seemnekvaliteeti ja põhjustavad naiste enneaegset menstruatsiooni. Teadlased leidsid, et neil naistel, kes jõid iga päev suhkrusisaldusega karastusjooki, oli rasestumisvõimalus umbes 25 protsenti väiksem kui teistel. Meeste puhul oli tõenäosus koguni 33 protsendi juures. Karastusjook on mõnikord harva täitsa mõeldav, kuid pidev tarbimine, eriti kui tahad last saada, ei tule kasuks, kirjutab Freundin.