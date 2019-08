Peaaegu paljas ehk viis võimalust end välja minnes mitte riidesse panna

Kui kõige ilusamad suveöö unenäod muutuksid moeks, saaksid need õhkkergete läbipaistvate kleitide kuju. Läbipaistvus on praegu moe märksõna number üks! Maagiline, õhuline, fantaasiat tiivustav ja ebamaiselt õrn. Kuidas kanda neid asju nii, et maagia magedana ei mõjuks? Võti pole kehas ega stilistikas, vaid inimese hoiakus. Kui oled üks neist õnnelikest, kes võtab oma keha ja elu loomuliku, muretu kergusega, siis on su liigutustes ja olekus just see õige sagedus kandmaks välja mida tahes. Läbipaistvus ei sega sind ega teisi. Aga niipea, kui tunned end eputisena, selleks ka saad. Ja kui kannad midagi julget, kuid kuraasi napib ja püüad end igal hetkel varjata – seegi on hale vaatepilt. Igaühele nii lennukad moefantaasiad, nagu talle jõukohased on! «Läbipaistvaid asju on tegelikult imelihtne kanda,» julgustab tuhandeid tualette loonud Aldo Järvsoo. Tema õhkkerget pruutkleidinäitust näeb veel nädala jagu Haapsalus Evald Okase muuseumis. «Kui sa tunned end liiga paljana, saab alati alla panna ihutooni siidist aluskleidi ja kleit ei kaota grammigi kergust.»