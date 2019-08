Nii lõpetad riiu 3 sekundiga

Siiski poleks see pooltki nii raske, kui taipaksid esitada endale ühe küsimuse, mis ei lase kogu olukorral üldse plahvatusohtlikuks muutudagi.

« Kas see läheb mulle aasta pärast korda? »

Waterloo ülikooli teadlased Kanadas kinnitasid oma uuringus, et just see küsimus tulekski endale esitada, kui oled kellegagi pahuksis. Enamikul juhtudest võib selge sõnaga «ei» ütelda.