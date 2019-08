Seda peab proovima! Imemaitsev köögiviljapüreesupp karrikanaga

Puhasta kartul, porgand, lillkapsas ja kõrvits. Haki need tükikesteks ja pane keema koos soola ja puljongiga. Seejärel tükelda küüslauk ja sibul ning prae õlis. Eraldi pannil prae karriga maitsestatud kanafilee. Kui köögiviljad on pehmeks keenud, siis vala osa vedelikku ära, et supp liiga vedel ei tuleks. Lisa vahukoor, toorjuust, praetud küüslauk ja sibul ning püreesta saumikseriga. Kanatükid lisa serveerimise ajal kõige peale (soovi korral koos saiakrutoonidega).