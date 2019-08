VAATA OTSE: «Soodsad sööginaudingud». Kas seekord pere toidueelarve hoopis suureneb?

Saatejuhid Gregg ja Chris on perekond Dye juures. See paar polegi justkui suureks kasvanud ja nad söövad vähe ning enamasti vaid rämpsu ja kiirtoitu. Kas see võib olla saateajaloos esimene kord, kui pere toidueelarve hoopis suureneb, et panna paar paremini toituma?