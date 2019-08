Millele peaksid väikese lapsega reisides tähelepanu pöörama?

Vastsündinu puhul on oluline silmas pidada seda, et lennureisi puhul tuleks nii õhkutõusmisel kui ka maandumisel last toita, et ta kõrvad lukku ei läheks. Pisikese beebi puhul ei peaks kindlasti lendamist vältima või kartma, sest beebid magavad suurema osa lennust ja reisist niikuinii.