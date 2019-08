Midagi erilist gurmaanidele: sügisel toimub Tallinnas musta toidu festival!

Black Food Festival Tallinn esindaja Karin Lillemaa kinnitusel on sündmuse eesmärgiks avada uksed loovusele ja eksperimentaalsusele toidumaailmas. «Eestlased on musta värvi toitu alati armastanud — musta leivata ei kujutaks meie toidulauda ettegi,» sõnab korraldaja. «Kindlasti jõuavad aga festivalile ka erilisemad mustad hõrgutised, mis suudavad positiivselt üllatada nii väljanägemise kui maitse poolest.»

Esimene Black Food Festival toimus möödunud aastal Budapestis ning on seejärel jõudnud Berliini, Tel Avivi, Helsinkisse, New Yorki ja Istanbuli, septembrikuus leiab üritus aset Londonis. Festivali kontseptsiooni autori Regina Borose sõnul on Tallinn esimene linn, kus üritus toimub iseseisvana. «Black Food Festivali vastu on huvi tuntud juba paljudest riikidest, kuid meid võlus Tallinna korraldajate entusiasm ning nende poolt valitud erilise atmosfääriga asukoht,» ütles Boros.