Laupäeval kohtuvad Türil Eesti mitmikud

«Osalemas on 400-450 last, keda ootavad ees vanad ja uued tutvused ning tegutsemist täis päev. Korraldajatena on meie jaoks oluline pakkuda sündmusel nii aktiivseid ja füüsilisi tegevusi kui ka mõttetööd,» sõnas korraldustiimi liige Kristiina Haiba.

Pered saavad vallutada kõrguseid seikluspargi erinevatel radadel ja koguda uusi teadmisi erinevates õpitubades. Mõeldud on ka lapsevanemate oskuste täiendamisele ning päris pisikestele pidulistele, kelle päralt on beebiala. Päeva tipphetkeks on kõikide osalejate suur ühispilt, kuhu kõikide perede mahutamine saab olemas taaskord üks mõnevõrra keerukas, kuid samas ka lõbus ettevõtmine. Toimuvad ka traditsiooniline ühispiknik ning suur loosimine.

«Sel aastal on osalejate huvi ületanud esialgseid prognoose, kuid usume, et suur ja sõbralik mitmike kogukond mahub kenasti ära ning loob taas vahvaid mälestusi,» tõdeb korraldustiimi liige Mirjam Treiel. «Praktika näitab, et sündmuselt oodatakse kõige enam kogemustevahetamist teiste samasuguste peredega.»

Mitmike kokkutulekut korraldavad vabatahtlikud, kelle peredes sarnaselt keskmisele mitmikeperele sirgumas kolm last. Sündmus saab teoks tänu kogukonna aktiivsusele ning toredatele toetajatele.