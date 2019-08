5 valet, mida me räägime oma endistele partneritele

Mitte kedagi teist polnud

Sa võid ju arvata, et see säästab su endist elukaaslast ja ta ei saa nii palju haiget, kuid tegelikult pole see nii. Kui teie lahkuminekupõhjuseks oli tõesti see, et ellu tuli keegi uus, siis tuleb sellest ka rääkida. Seda varjates võid endisele elukaaslasele hoopis rohkem haiget teha.

Mul on väga hea meel, et teil hästi läheb

Mida muud sa ütlema peaksidki? Olgugi, et sa tunned ennast väga üksikuna ja soovid, et sinu endise partneri uus suhe puruneks, ei aita see sind lõppude lõpuks mitte kuidagi. Mine parem enda eluga edasi ja keskendu uutele asjadele.

Ma tahan sinuga ikkagi sõber olla

Endise kaaslasega sõpradeks jäämine on väga keeruline, eriti kui tunded pole veel jahtunud. Loomulikult ei pea te laiali minema vihavaenlastena ja kui mängus on ka veel lapsed, siis püüdke leida mõistlik lahendus, kuidas edaspidi normaalne suhtlus toimida võiks.

Mitte keegi ei armasta sind nii, nagu mina

See on pigem manipuleerimine kui vale. Siiski ei saa väita, et sinu kaaslase uus partner armastab teda vähem või rohkem kui sina. Ta ei väljenda enda armastust nii, nagu sina seda tegid, kuid sellegipoolest ei tähenda see seda, et tema uue partneri armastus oleks kuidagi kehvem.

Ma ei saa lapsi hoida