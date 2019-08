Setode lemmikpirukameistri retsept: õuna-marjapirukas (piirak)

«Õuna-marjapiiraku retsept on kujunenud aja jooksul läbi erinevate katsetuste. Praeguseks on sellest kujunenud nii-öelda vabakäe-kook, kus ei ole oluline grammipealt koguste kaalumine, peaasi, et kook saab mahlane ja rohkelt õunane,» ütleb perenaine Sirje Kruusamäe Saabolda külast. «Selle koogiga olen saanud kahel viimasel aastal Seto Kuningriigi rahvahääletusel pirukameistri tiitli.»