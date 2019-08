Neid sõnu ei taha vanemad kindlasti oma lapse suust kuulda

Ma soovin, et te poleks mu vanemad

Kui su vanemad sulle mingeid lauseid juba sada korda ütlevad, ära suhtu nendesse siis halvustava tooniga. Ütle parem viisakalt, et nad juba ütlesid seda. Suure sagimise käigus võivad ka juba öeldud laused meelest ära minna.

Olgem ausad, mitte keegi ei taha, et tema kohta inetu öeldakse. Mine vanematele hoopis appi ja anna pigem nõu, kuidas välimust muuta või mida selga panna.

Nagu ka juba eelnevalt öeldud, siis meie vanemad tahavad alati anda endast parima ja isegi kui sina millegagi nõus pole, ei tähenda see automaatselt seda, et su vanemad on halvad.