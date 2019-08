Miks ei peaks ninakarvu mingil juhul välja tõmbama

Eelkõige on karvakasv ninas meeste probleem ja nende eemaldamiseks rakendatakse väga erinevaid meetodeid. Ühed kasutavad ninakarvalõikurit, teised küünekääre. Kolmandad haaravad pintsetid ja kitkuvad välja.

Selline väljatõmbamine võib aga meedikute sõnul olla tervisele kahjulik, kuna neilegi karvakestele on emake loodus andnud ülesande: filtreerida õhku, mida me sisse hingame. Kui karvu pole, jõuavad imepisikesed mustuseosakesed kopsu.

Väljakitkumisega tekivad ka haavad, mis loovad sissesõiduvärava ninalimaskesta bakteritele ja mikroobidele — ja kuna ninaveresooned viivad otse ajju, võib see tekitada ajukelmepõletikku, kirjutab Maennersache.

Seega on pintsetid igal juhul mõeldamatud. Sama ohtlikud on ka karvaeemalduskreemid. Need sisaldavad kemikaale, millel pole ninalimaskestale mingit asja. Ammugi tuleks välgumihkel sahtlisse jätta!