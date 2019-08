5 märki, mis viitavad sellele, et mees ei ole vaid seksi peal väljas

Kui sa täheldad mehe juures alljärgnevaid asju, siis on üsna suur tõenäosus, et ta on sinust tõsisemalt huvitatud, mitte ei soovi sind vaid voodisse saada.

1. Ta võtab aega sinu tundmaõppimiseks

Tema sõnumid ei piirdu küsimusega «mis teed?» vaid ta uurib sinu kohta kõikvõimalikke asju, eesmärgiga sind päriselt tundma õppida.

2. Ta on kannatlik

Selle artikli mõte on aidata sul aru saada, kas mees tahab sinult midagi enamat kui vaid seksi, mitte kas ta üleüldse sinult seksi tahab. Igal asjal on oma aeg, mistõttu sinust siiralt huvitatud mees on kannatlik, ega ürita sind liialt tagant kiirustada. Kui mees on valmis ootama nii kaua, et sa ennast temaga mugavalt tunneksid, siis see on üpris hea märk.

3. Ta viib sind kohtingutele

Kui ta viib sind regulaarselt kohtingutele ning tutvustab oma sõpradele, siis on üsna suur tõenäosus, et ta ei ole ainult selle ühe asja peal väljas.

4. Ta langetab oma kaitsemüüri

Ta langetab oma kõva mehe fassaadi ja laseb sul näha seda osa endast, mida ta teiste eest kiivalt varjab. Kui ta väljendab oma tundeid, küsib sinu arvamust ja võtab seda ka arvesse, siis on väga tõenäoline, et see mees tahab sinuga midagi tõelist ja püsivat.

5. Ta pühendub