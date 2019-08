Kui soovid endale lamedat kõhtu, siis neid toite ära kindlasti söö

Soola ja soolaste toitude tarbimisega peaksime olema ettevaatlikud. Erinevad pakendatud ja töödeldud toidud, näiteks supid ja valmiskastmed, sisaldavad tavaliselt suures koguses soola. See pole sinu organismile aga sugugi hea.

Pole suur saladus, et alkoholi tarbimine on tervisele kahjulik. Alkohol põhjustab kõhus puhitustunnet ja samuti võib põhjustada ka kõhukinnisust.

Võib-olla on raske uskuda, et arbuus võiks meie kehale midagi teha, arvestades, et suure osa arbuusist moodustab vesi. Kuid arbuus sisaldab palju fruktoosi, looduslikku suhkrut, mis annab puuviljadele magususe. Paljud inimesed ei suuda fruktoosi seedida, mistõttu võib arbuus põhjustada puhitust.