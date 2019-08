Kas trenniriideid tuleks muust pesust eraldi pesta?

Tõepoolest tasub spordiriideid eraldi pesukorrana pesta, kirjutab Freundin. Spetsialistide sõnul on sellel eelkõige kaks põhjust: esiteks riskid sa vastasel korral sellega, et spordirõivad näevad välja vanad ja kulunud. Sageli on särgid ja retuusid valmistatud väga peenekoelisest, õhku läbilaskvast materjalist, mida võivad pesumasina trumlis kokkupuutumisel kahjustada nii robustne teksakangas, litrid kui lukud.

Teiseks on spordiriided läbihigistatud ja võivad — olenevalt treeningu intensiivsusest — olla veidi ebameeldiva lõhnaga. Probleem on siin selles, et kui paned need asjad koos tavalise pesuga masinasse ja pesed neid kõrgel temperatuuril ning lisad pehmendaja, siis ei kaota kangas mitte üksnes elastsust, vaid ka lõhn võib jääda kangasse pidama.