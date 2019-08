See söök kasvatab meeste atraktiivsust

Ajakirjas Appetite avaldatud artiklis on kirjas, et mehed saaksid tublisti oma külgetõmbejõudu suurendada, kui nad tarbiksid ühte teatud toiduainet. Selleks on küüslauk!

Aluseks võeti Prahas asuva Karli ülikooli uuring, milles teadlased lasid 42 mehel kas värsket ja toorest küüslauku süüa või manustada küüslauguekstrakti kapsli kujul. Järgmised 12 tundi kandsid mehed väikseid vatipatju kaenla all. Samad mehed tegid uue vatipadja-testi ka sellisel päeval, kui nad ei tarbinud küüslauku.

Need vatipadjad anti 14 naisele hinnata. Tulemus: kõik naised hindasid küüslaugu-faasi-vatipatju positiivsemalt kui teisi ja pidasid nendega seotud mehi mitte ainult ligitõmbavaks, vaid ka mehelikumaks.

Teadlaste selgitus: küüslauk suurendab keha antioksüdantide hulka ja tapab baktereid. See muudab higilõhna, paneb tervisest pakatama ja — nagu oletavad teadlased — annab vastassugupoolele märku: on see vast saak!

Üks konks on muidugi ka. Selleks, et asi toimima hakkaks, tuleb mehel süüa kas vähemalt neli küüslauguküünt või manustada kapsel 1000 mg küüslauguekstraktiga. See ei pruugi kohtingu õhustikule just kõige positiivsemalt toimida. Teame ju omast käest, kuidas ohtrat küüslaugu tarbimist tunneb väga sagedasti veel mitu päeva tagantjärelegi. Ja kuidas see mõjutab meie kohtingu meeleolu, on juba iseküsimus.

Teadlased ei selgitanud, millal enne kohtingut tasuks küüslauku süüa ja kas ka naised muutuvad selle tarbimisega atraktiivsemaks, vahendab Freundin.